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<a href="http://33live.ru/novosti/23-03-2018-novoe-pokolenie-suzuki-jimny-operativno-privezut-v-rossiyu.html" target="_blank">Новое поколение Suzuki Jimny оперативно привезут в Россию</a> - Несколько месяцев назад новое поколение маленького японского внедорожника уже успело засветиться на фирменных эскизах и шпионских фото живой машины. Теперь появилась информация и запуске новинки в России.