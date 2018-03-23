Завтра в связи с проведением ремонтных работ филиалом «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» будут отключены воздушные линии электроснабжения в мкр. Оргтруд

Завтра с 08.00 до 17.00 часов в связи с проведением ремонтных работ филиалом «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» будут отключены воздушные линии электроснабжения в мкр. Оргтруд и произведены веерные отключения электроэнергии в микрорайонах Лунево, Ширманиха, Сельцо, Оргтруд. Для обеспечения электроснабжения объектов социальной и коммунальной сферы будут задействованы мобильные и резервные источники.Телефоны филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: (4922) 32-65-35, 21-55-85.