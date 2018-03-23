Всего в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка при проведении футбольного матча будет задействовано около 2 тысяч сотрудников полиции, а также Росгвардии...

23 марта 2018 года в 19.00 часов на Большой спортивной арене «Лужники» состоится товарищеский матч по футболу между национальными сборными командами России и Бразилии.Для прибытия граждан на мероприятие будут работать станции метро «Спортивная», «Воробьевы горы» и «Фрунзенская», а также станция «Лужники» Московского центрального кольца.Проезд автотранспорта на территорию ОК «Лужники» будет осуществляться через въездные группы 1-5, расположенные на Новодевичьей набережной, ул. Лужники напротив ДС «Лужники», на въезде на Аллею Славы, под эстакадой Комсомольского проспекта и на Лужнецкой набережной у СК «Дружба».Пропуск зрителей на территорию ОК «Лужники» начнется с 16.00 часов.Всего в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка при проведении футбольного матча между национальными сборными командами России и Бразилии будет задействовано около 2 тысяч сотрудников полиции, а также Росгвардии.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве