Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ, в котором призвал к консолидации общества на благо развития России.

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России:"Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Сегодня Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов президента России. В них приняли участие более 67% избирателей. Свыше 73-х миллионов граждан. За действующего главу государства проголосовали свыше 56-ти миллионов граждан, более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны. 18-го марта сразу после объявления первых результатов выступил на митинге на Манежной площади и в своем избирательном штабе, поблагодарил своих сторонников, всех, кто участвовал в выборах. В эту ночь это было своевременно и необходимо. Однако, учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, не достаточно.Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны, особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы. Но этого, конечно, не достаточно. Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, таким переменам. Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано.Конечно, мне очень хочется, что бы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье. Это было бы лишь красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный, сиюминутный эффект. А нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый, позитивный результат и сегодня и в перспективе. Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики. Повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности. Развивать инфраструктуру и социальную сферу, образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить. Об этих задачах говорил в послании. По сути это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий.Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный. При этом хочу подчеркнуть, все предстоящие решения, даже самые сложные будут продиктованы только одним — необходимостью преодолеть еще имеющиеся в некоторых сферах отставания, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И главное, любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан. Ради наших детей и будущих поколений. Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения, объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь. Подчеркну, наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер и должна объединить всех.Хотел бы обратиться ко всем общественным, политическим силам страны. Понимаю, что логика политической конкуренции заключается в том, что действующую власть критикуют и слева и справа всегда. Да, критика, споры, дискуссии необходимы, важны, но в них не должно быть места безответственному популизму. Главным ориентиром для всех, тем более сегодня, должны служить национальные интересы и благополучие людей. Это основа для нашей консолидации и совместной работы. Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны. И у нас одна общая забота — судьба России, ее процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремление миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед. Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха".