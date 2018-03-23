Во время фестиваля в индийском штате Керала произошла трагедия с участием слона. Животное внезапно сбросило с себя двух наездников, после чего принялось топтать и раскидывать бивнями все, что попадалось на пути.

Во время фестиваля в индийском штате Керала произошла трагедия сучастием слона. Животное внезапно сбросило с себя двух наездников, после чегопринялось топтать и раскидывать бивнями все, что попадалось на пути.Трехминутный ролик начинается скадров праздника с участием слонов, которые спокойно идут вдольтолпы зрителей. Неожиданно один из зверей скидывает с себя погонщиков и атакует несколько человек, включая дрессировщика, сообщает The Sun.Шокированная публика в ужасе разбегается, а слон раскидывает мощными бивнями зазевавшихся, будто тряпичные куклы. Один из погонщиков скончался от полученных травм. Несколько человек получили серьезные увечья.