Во время фестиваля в штате Керала,
посвященного национальным индийским празднованиям, произошла трагедия с
участием слона. Животное внезапно сбросило с себя двух наездников, после чего
принялось топтать и раскидывать бивнями все, что попадалось ему на пути.
Во время фестиваля в штате Керала,
посвященного национальным индийским празднованиям, произошла трагедия с
участием слона. Животное внезапно сбросило с себя двух наездников, после чего
принялось топтать и раскидывать бивнями все, что попадалось ему на пути.
Трехминутный ролик начинается с
кадров обычного праздника с участием слонов, которые спокойно идут вдоль
толпы зрителей. Неожиданно один из зверей скидывает с себя погонщиков и
начинает атаковать несколько человек, включая своего дрессировщика, сообщает The Sun. Когда шокированные
зрители начали разбегаться, самка слона начинает раскидывать мощными бивнями оставшихся
людей, будто тряпичные куклы. В
результате происшествия один из погонщиков скончался от полученных травм. Остальные пострадавшие также получили серьезные увечья.