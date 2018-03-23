Во время фестиваля в штате Керала, посвященного национальным индийским празднованиям, произошла трагедия с участием слона. Животное внезапно сбросило с себя двух наездников, после чего принялось топтать и раскидывать бивнями все, что попадалось ему на пути.

Во время фестиваля в штате Керала,посвященного национальным индийским празднованиям, произошла трагедия сучастием слона. Животное внезапно сбросило с себя двух наездников, после чегопринялось топтать и раскидывать бивнями все, что попадалось ему на пути.Трехминутный ролик начинается скадров обычного праздника с участием слонов, которые спокойно идут вдольтолпы зрителей. Неожиданно один из зверей скидывает с себя погонщиков иначинает атаковать несколько человек, включая своего дрессировщика, сообщает The Sun. Когда шокированныезрители начали разбегаться, самка слона начинает раскидывать мощными бивнями оставшихсялюдей, будто тряпичные куклы. Врезультате происшествия один из погонщиков скончался от полученных травм. Остальные пострадавшие также получили серьезные увечья.