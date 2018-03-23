Африканская оранжевая
пыль, которая на днях накрыла остров Крит, добралась и до Краснодарского края. Шокированные
зрелищем местные жители делятся снимками персикового неба в соцсетях.
Африканская оранжевая
пыль, которая на днях накрыла остров Крит, добралась и до Краснодарского края. Шокированные
зрелищем местные жители делятся снимками "персикового неба" в соцсетях.
На
опубликованных кадрах видно, как снег на склонах окрасился в нехарактерный грязно-оранжевый
оттенок. Также очевидцы сообщают, что в Сочи прошел "коричневый дождь", передает .
Несмотря на внезапную
аномалию, люди продолжают кататься в горах. По уточненной информации,
радиационный фон не повышен.
"Горная
карусель на один день превратилась в настоящую пустыню", —
комментирует свой снимок один из свидетелей зрелища.
"В горах сегодня как
на Красной Планете. Будем стоить догадки или поверим синоптикам, что это
экологически чистый арабский песочек?", – удивляется увиденному другой уроженец
Красной Поляны.
"Это не фотошоп и не фильтр, это такие осадки в Красной Поляне!", – описывает аномалию сочинец.
Оранжевым стал и Сухум – столица Абхазии. Местные жители
говорят, что небо в городе поменяло цвет, следы пыли видны и на автомобилях.
Ранее сообщалось об аналогичной ситуации на
острове Крит, где небо
окрасилось в красный. Там местные жители вынуждены надевать маски, так как у многих имеются проблемы с дыханием.
По данным Национальной обсерватории Афин,
частота подобного явления за последние 20 лет увеличилась в два раза, а его
интенсивность – на 50%. Причиной все более частых песчаных бурь специалисты называют
опустынивание территорий на Севере
Африки и, как следствие, увеличение количества пыли,
переносимой ветром.