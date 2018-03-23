Африканская оранжевая пыль, которая на днях накрыла остров Крит, добралась и до Краснодарского края. Шокированные зрелищем местные жители делятся снимками персикового неба в соцсетях.

Африканская оранжеваяпыль, которая на днях накрыла остров Крит, добралась и до Краснодарского края. Шокированныезрелищем местные жители делятся снимками "персикового неба" в соцсетях.Наопубликованных кадрах видно, как снег на склонах окрасился в нехарактерный грязно-оранжевыйоттенок. Также очевидцы сообщают, что в Сочи прошел "коричневый дождь", передает .Несмотря на внезапнуюаномалию, люди продолжают кататься в горах. По уточненной информации,радиационный фон не повышен."Горнаякарусель на один день превратилась в настоящую пустыню", —комментирует свой снимок один из свидетелей зрелища."В горах сегодня какна Красной Планете. Будем стоить догадки или поверим синоптикам, что этоэкологически чистый арабский песочек?", – удивляется увиденному другой уроженецКрасной Поляны."Это не фотошоп и не фильтр, это такие осадки в Красной Поляне!", – описывает аномалию сочинец.Оранжевым стал и Сухум – столица Абхазии. Местные жителиговорят, что небо в городе поменяло цвет, следы пыли видны и на автомобилях.Ранее сообщалось об аналогичной ситуации наострове Крит, где небоокрасилось в красный. Там местные жители вынуждены надевать маски, так как у многих имеются проблемы с дыханием. ​По данным Национальной обсерватории Афин,частота подобного явления за последние 20 лет увеличилась в два раза, а егоинтенсивность – на 50%. Причиной все более частых песчаных бурь специалисты называютопустынивание территорий на СевереАфрики и, как следствие, увеличение количества пыли,переносимой ветром.