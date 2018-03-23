Состоявшиеся в России президентские выборы по всем основным параметрам прошли открыто, конкурентно и в соответствии с законом, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Состоявшиеся в России президентские выборы по всем основным параметрам прошли открыто, конкурентно и в соответствии с законом, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Прямую трансляцию заседания комиссии, посвященном итогам выборов, вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu."Фактически вся наша работа была направлена на достижение этих основных целей. Состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента по всем основным параметрам соответствовали тем требованиям, которые должны были быть выполнены", — указала Памфилова.Она выразила сожаление, что некоторые кандидаты не смогли участвовать из-за проблем с законом, но при этом подчеркнула, что это не может умалять конкурентность прошедшей кампании. Все разговоры о том, что выборы якобы были неконкурентными, Памфилова назвала "плевком в лицо" всем кандидатам.Руководитель ЦИК также отметила беспрецедентную систему защиты от фальсификаций, которая использовалась на этих выборах."Система 10 заслонов от фальсификаций. Система защиты от дурака, провокатора, должностного преступления", — подчеркнула она.В ходе голосования 18 марта кандидаты в президенты России получили следующие результаты: Владимир Путин — 76,69% голосов, Павел Грудинин — 11,77%, Владимир Жириновский — 5,65%, Ксения Собчак — 1,68%, Григорий Явлинский — 1,05%, Борис Титов — 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.