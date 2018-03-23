Скандальный актер Алексей Панин, чье имя не сходит со страниц таблоидов, поделился новыми откровениями. На сей раз он заявил, что мечтает уехать из России.

Скандальныйактер Алексей Панин, чье имя не сходит со страниц таблоидов, поделился новымиоткровениями. На сей раз он заявил, что мечтает уехать из России.Панин рассказал, что раньше никогда не помышлял обэмиграции. По его словам, в этой стране реализовались все его планы и замыслы. Однаков последнее время Алексей задумывается над тем, чтобыпокинуть Родину.Актер отметил, что представляет своюжизнь, как у его коллеги Алексея Серебрякова —на две страны. Он бы хотел работать в России, а жить за границей. "Моя "национальнаяидея" – хочу пусть не сейчас, но уехать. Я не говорю о глухой эмиграции, как в70-е годы, когда люди уезжали навсегда. Я не рисую в своих мечтах виллы и особняки,мне хотелось бы в более взрослом возрасте жить в квартирке на берегу моря", -цитирует звезду сайтСвое желание уехать из России Панинобъясняет тем, что вокруг него очень много агрессии и лжи. "Даже народныегуляния на Новый год превращаются в затянувшуюся пьянку… Общество заставляеттебя чувствовать себя ущербным. Все осуждается, особенно, если тема связана ссексом. У меня нет знакомых девушек, у которых не было секса с подругами. И онине лесбиянки. Это просто сексуальная фантазия", – поделился Алексей.Однако сейчас на такие кардинальныеперемены, как переезд за границу, артист не решается. Панин сообщил, что емунадо "восстановить жизнь". "Я долго искал своего ребенка, потом от меня ушлажена. Тогда я плюнул на все, в моей жизни появились наркотики, хотя я большеалкоголик (грубо говоря), чем наркоман", – разоткровенничался Алексей.При этом артист заверил, что все это впрошлом, и он уже три года не пьет. "Я благодарен, что я выжил, вернул своюдочку по закону через суд, и сейчас с возрастом понимаю, что такое жить, чтобытвой ребенок был счастлив", – заключил Панин.