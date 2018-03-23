В Аэрофлоте рассказали о причине, по которой пассажирам рейса из Омска в Москву пришлось сидеть в салоне перед вылетом дольше положенного. Представители перевозчика сообщили, что задержка произошла из-за неподобающего поведения певицы Любови Успенской, которая не пожелала помещать свою собаку в переноску, как того требуют полетные правила.

В "Аэрофлоте" рассказали о причине, по которой пассажирам рейса из Омска в Москву пришлось сидеть в салоне перед вылетом дольше положенного. Представители перевозчика сообщили, что задержка произошла из-за неподобающего поведения певицы Любови Успенской, которая не пожелала помещать свою собаку в переноску, как того требуют полетные правила.В крупнейшей авиакомпании России прокомментировали скандал,который произошел на борту лайнера, вылетавшего из Омска в Москву. Причинойстал конфликт между певицей Любовью Успенской и членами экипажа.Согласно рапорту командира воздушного судна (и свидетельскимпоказаниям трех пассажиров), задержка рейса SU-1762 произошла из-за неадекватногоповедения исполнительницы. По их данным, при входе на борт Успенская, у которойбыл билет в бизнес-класс, несла в руках собаку.Руководствуясь правилами авиаперевозок, бортпроводникпопросил пассажирку предъявить посадочный талон и убрать животное в специальнуюклетку-переноску. В ответ на это Успенская, как следует из рапорта, оттолкнула членаэкипажа и предприняла попытку проникнуть в салон самолета.Видя это, командир воздушного судна принял решение отказать пассажиркев перевозке. Согласно всем инструкциям, пилот составил рапорт и были взятыпоказания свидетелей. В результате, остальные пассажиры этого рейса "Аэрофлота" были вынуждены ожидатьвылета в самолете лишний час. Сама Успенская вылетела в Омск другим рейсом.Сама певица факт конфликтной ситуации признала. Впрочем, онасчитает, что вела себя корректно с членами экипажа, а бортпроводники якобы,напротив, допустили нетактичность по отношению к ней, как пассажиру бизнес-класса,сообщило РЕН-ТВ.