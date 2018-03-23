В Аэрофлоте рассказали о причине, по которой пассажирам рейса из Омска в Москву пришлось сидеть в салоне перед вылетом дольше положенного. Представители перевозчика сообщили, что задержка произошла из-за неподобающего поведения певицы Любови Успенской, которая не пожелала помещать свою собаку в переноску, как того требуют полетные правила.
В "Аэрофлоте" рассказали о причине, по которой пассажирам рейса из Омска в Москву пришлось сидеть в салоне перед вылетом дольше положенного. Представители перевозчика сообщили, что задержка произошла из-за неподобающего поведения певицы Любови Успенской, которая не пожелала помещать свою собаку в переноску, как того требуют полетные правила.
В крупнейшей авиакомпании России прокомментировали скандал,
который произошел на борту лайнера, вылетавшего из Омска в Москву. Причиной
стал конфликт между певицей Любовью Успенской и членами экипажа.
Согласно рапорту командира воздушного судна (и свидетельским
показаниям трех пассажиров), задержка рейса SU-1762 произошла из-за неадекватного
поведения исполнительницы. По их данным, при входе на борт Успенская, у которой
был билет в бизнес-класс, несла в руках собаку.
Руководствуясь правилами авиаперевозок, бортпроводник
попросил пассажирку предъявить посадочный талон и убрать животное в специальную
клетку-переноску. В ответ на это Успенская, как следует из рапорта, оттолкнула члена
экипажа и предприняла попытку проникнуть в салон самолета.
Видя это, командир воздушного судна принял решение отказать пассажирке
в перевозке. Согласно всем инструкциям, пилот составил рапорт и были взяты
показания свидетелей. В результате, остальные пассажиры этого рейса "Аэрофлота" были вынуждены ожидать
вылета в самолете лишний час. Сама Успенская вылетела в Омск другим рейсом.
Сама певица факт конфликтной ситуации признала. Впрочем, она
считает, что вела себя корректно с членами экипажа, а бортпроводники якобы,
напротив, допустили нетактичность по отношению к ней, как пассажиру бизнес-класса,
сообщило РЕН-ТВ.