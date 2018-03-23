О том, как в МВД России проводится работа по защите от «взрывоопасной» идеологии, в статье начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майора полиции Тимура Валиулина.

Перекрыть источники радикализмаОсенью прошлого года сотрудникам правоохранительных органов удалось не допустить провокации, которые готовились провести представители одной из радикальных организаций в преддверии празднования Дня народного единства и 100-летия Октябрьской революции 1917 года. Это только один из примеров противодействия полиции дестабилизирующей деятельности радикальных и экстремистских структур. Вообще, события последнего времени показали, что именно они несут одну из основных угроз национальной безопасности любого государства. О том, как в МВД России проводится работа по защите от «взрывоопасной» идеологии, в статье начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майора полиции Тимура Валиулина.Золото «добывает» полицияЯкутская зима, с температурами до минус 55 градусов и ниже, ошибок не прощает. А из-за огромной территории региона местным полицейским приходится сутками добираться до отдалённых населённых пунктов, чтобы задержать подозреваемых. Например, в феврале помощник участкового ОМВД России по Кобяйскому району отправился на вызов в село и прошел за несколько дней по тайге 250 километрах, ночуя в охотничьих зимовьях. Подробнее об особенностях службы в экстремальных условиях рассказал министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майор полиции Владимир Прокопенко.«Нужно иметь талант жить»Актриса и кинорежиссёр Светлана Дружинина рассказала, каким образом почтила память о писателе Вениамине Каверине в одном из своих популярных фильмов.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 3 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.