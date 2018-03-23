Пересвет, Посейдон и Буревестник — такие имена получили новый боевой лазерный комплекс, беспилотный подводный аппарат и крылатая ракета с ядерной энергоустановкой. Жители страны впервые в истории всеобщим голосованием выбирали название для оружия.

"Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник" — такие имена получили новый боевой лазерный комплекс, беспилотный подводный аппарат и крылатая ракета с ядерной энергоустановкой. Жители страны впервые в истории всеобщим голосованием выбирали название для оружия.Двадцать два дня активного голосования, в котором приняли участие свыше семи с половиной миллионов россиян. И вот у новейших боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата (оснащенного как обычными, так и ядерными боеприпасами) и у крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой появились свои имена. "Выбор народа – "Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник", — говорит Юрий Борисов, заместитель министра обороны России. — Названия очень колоритные на самом деле, отражают и особенности этого оружия, и сферу применения".Имена хорошо отображают характеристики названных систем. Лазерный комплекс назван "Пересвет" — в честь великого русского богатыря, монаха и воина, причисленного к лику святых. Мощь и величие в одном. Беспилотный подводный аппарат "Посейдон", как и античное божество, неуязвимый, а вода — его родная стихия. Крылатая ракета – "Буревестник". Эта птица с легкостью преодолевает огромные расстояния, а еще, благодаря известной поэме Горького, буревестник – символ протеста во имя справедливости. "С самого начала эти названия лидировали. Было очень много экзотических и неплохих названий, но сейчас уже нет смысла это обсуждать, выбор сделан", — рассказывает Юрий Борисов, заместитель министра обороны России.В шорт-листы с 14 марта были внесены по три варианта. Все финалисты шли бок о бок. И, разделись голоса по-другому, боевой лазер мог называться "Бликом" или "Василиском", подводная система – "Авророй" или "Прибоем", а ракета – "Пальмирой" или "Сюрпризом". Также в фаворитах народного голосования долгое время были "Светлячок", "Горыныч", "Язь" и "Лещ".Среди предложенных названий были и совсем трогательные — "Лунтик", "Ежик" и "Лютик", и агрессивные – "Гвоздь", "Розга", "Пацан", "Паяльник", и совсем экстравагантные — такие как "Ватник", "Шашлык" и "Фингал". Впрочем, голосующих можно понять: им дали полную свободу выбора. Тем более, если в военно-морском флоте присваивание имен – это некая традиция, и есть сложившаяся система, согласно которой подводным лодкам дают имена великих русских князей, целевые лодки называются в честь русских городов, а фрегаты и крейсеры именами известных флотоводцев, то какой-либо традиции в присвоение имен ракетным комплексам пока еще не появилось."Когда появились межконтинентальные стратегические ракеты, они уже получили такие грозные имена, как "Воевода", "Булава", имя собирательное начальника и его оружия, — рассказывает Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества". — Некоторые другие наименования также носили определенный шифр, чтобы немножко запутать нашего вероятного противника. Поэтому у нас есть баллистические ракеты с названием "Тополь" и "Ярс".В России традиция давать имена оружию зародилась еще в XVI веке: царь Алексей Михайлович своим указом присвоил боевому кораблю имя "Орел". Часть названий дается военным разработкам конструкторами, а часть — народом. Ярчайший пример — боевая машина реактивной артиллерии "Катюша".Голосование было инициировано президентом Владимиром Путиным. Оно было открыто первого марта на сайте Минобороны, и в этот же день в нем приняли участие 63 тысячи человек. Компьютерные программы вели подсчет повторяющихся вариантов, чтобы составить список из 50 имен для голосования. К 13 марта общее количество предложений достигло четверти миллиона. И миллионы голосовали за предложенные варианты. Россияне сплотились в желании дать мощнейшему новому оружию воистину народные имена."Это голосование прекрасная инициатива Минобороны, — считает Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры. — Которая, думаю, будет продолжена, потому что 7,5, миллионов проголосовавших дали понять, что народ – с русской армией, которая сейчас реформируется, перевооружается, ведет боевые действия против террористов. И это прекрасно!"Фаворитом голосования стала крылатая ракета — для нее придумали более 100 000 названий. И именно за нее больше всего отдавали голоса. Для сравнения: в то время, как в шорт-листе для лазерного комплекса каждый вариант в среднем набирал чуть более 60 000 голосов, за каждый из трех вариантов имени для крылатой гордости Минобороны проголосовало более 700 тысяч пользователей. Что, безусловно, демонстрируют единую уверенность россиян в силе российской армии — современной, развивающейся и способной защитить свою страну.