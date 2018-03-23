Первое ДТП произошло на улице Восточная Владимира. Иномарка сбила 7-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала из-за стоящего автомобиля.

Накануне под колеса авто попали трое человек, двое из которых — дети. Первое ДТП произошло на улице Восточная Владимира. Иномарка сбила 7-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала из-за стоящего автомобиля. У школьницы - ушиб грудной клетки , ее отправили на амбулаторное лечение. В Коврове пострадала 14-летняя девочка. На «зебре» на нее наехал автомобиль Шкода – Рапид. С ушибами подросток была доставлена в больницу.А на проспекте Ленина Владимира Тойота – Лэнд – Крузер сбила 29-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте. Молодой человек был госпитализирован.