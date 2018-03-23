В Подмосковье на пассажирском сидении такси был обнаружен труп 20-летнего молодого человека. У погибшего уроженца Дагестана выявлены многочисленные ножевые и огнестрельные ранения.

В Подмосковье напассажирском сидении такси был обнаружен труп 20-летнего молодого человека. У погибшегоуроженца Дагестана выявлены многочисленные ножевые и огнестрельные ранения.Как выяснили следователи, недавноу парня в социальных сетях произошел конфликт с малознакомым человеком,предположительно, приезжим из Таджикистана. Оппоненты "забили стрелу" укафе в Щербинке, чтобы решить разногласия с глазу на глаз, и 22 марта юноша приехал по адресу вместе со своими приятелями. В результате этого произошла потасовкасо стрельбой, во время которой неизвестный нанес молодому человеку удары ножом.После разборок друзья посадили раненногов такси, чтобы отвезти в его ближайшую больницу, но по пути их товарищскончался. Осознав, что "боец" не подает признаков жизни, молодые людипопросили остановить машину и вызвали полицию.На месте происшествия возле кафе былиобнаружены шесть гильз, шарф и зажигалка. По факту убийства быловозбуждено уголовное дело, сообщает "Москва 24".Напомним,что смертельный исход из-за конфликтов в сети не является редкостью. Так, в 2015году москвич Роман Гасанов приехал из столицы в уральский поселок Рефтинский, чтобы отомстить своемувиртуальному обидчику из-за ссоры в соцсетях. Мужчина убил своего оппонента,35-летнего свердловчанина, несколько раз ударив его ножом в грудь. Затем убийца скрылся, но был задержан спустя три дня сотрудникамиполиции в Екатеринбурге.