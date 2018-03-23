В Подмосковье на
пассажирском сидении такси был обнаружен труп 20-летнего молодого человека. У погибшего
уроженца Дагестана выявлены многочисленные ножевые и огнестрельные ранения.
В Подмосковье на
пассажирском сидении такси был обнаружен труп 20-летнего молодого человека. У погибшего
уроженца Дагестана выявлены многочисленные ножевые и огнестрельные ранения.
Как выяснили следователи, недавно
у парня в социальных сетях произошел конфликт с малознакомым человеком,
предположительно, приезжим из Таджикистана. Оппоненты "забили стрелу" у
кафе в Щербинке, чтобы решить разногласия с глазу на глаз, и 22 марта юноша приехал по адресу вместе со своими приятелями. В результате этого произошла потасовка
со стрельбой, во время которой неизвестный нанес молодому человеку удары ножом.
После разборок друзья посадили раненного
в такси, чтобы отвезти в его ближайшую больницу, но по пути их товарищ
скончался. Осознав, что "боец" не подает признаков жизни, молодые люди
попросили остановить машину и вызвали полицию.
На месте происшествия возле кафе были
обнаружены шесть гильз, шарф и зажигалка. По факту убийства было
возбуждено уголовное дело, сообщает "Москва 24".
Напомним,
что смертельный исход из-за конфликтов в сети не является редкостью. Так, в 2015
году москвич Роман Гасанов приехал из столицы в уральский поселок Рефтинский, чтобы отомстить своему
виртуальному обидчику из-за ссоры в соцсетях. Мужчина убил своего оппонента,
35-летнего свердловчанина, несколько раз ударив его ножом в грудь. Затем убийца скрылся, но был задержан спустя три дня сотрудниками
полиции в Екатеринбурге.