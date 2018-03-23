Во всероссийском подборе названий новейшего отечественного вооружения приняли участие почти восемь миллионов человек. Множество людей включились в гонку и бойко комментировали происходящее в Сети. Праздничное настроение от возможности быть причастным к историческому событию пытались испортить киберпреступники.

Во всероссийском подборе названий новейшего отечественного вооружения приняли участие почти восемьмиллионов человек. Множество людей включились в гонкуи бойко комментировали происходящее в Сети. Праздничное настроение от возможности быть причастнымк историческому событию пытались испортить киберпреступники.Российские военные рассказали о хакерских атаках насайт Минобороны в ходе финального голосования по выбору названияновейшего российского оружия. Попытки взломать сервис производились стерритории Украины, Западной Европы и североамериканского континента.Представители министерства заявили, что весьпоследний день "состязаний" на их веб-представительство былосовершено семь DDoS-атак. Из них пять средней интенсивности и две наиболеемощных в последний час конкурса – с 19:00 до 20:00 -, пишет "Интерфакс"."В последние минуты голосованияпиковое количество обращений к сайту – десятки тысяч в секунду. Еще более 600тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования впоследний час в режиме реального времени", – сообщили в военные.Несмотря на попытки сорватьмероприятие жители России сделали свой выбор. Новейший боевой лазерный комплекстеперь носит имя "Пересвет", российский подводный беспилотник получает название"Посейдон", а крылатой ракете с ядерной энергоустановкой присвоили название"Буревестник", сообщает телеканал "360", со ссылкой на "Россию 1".Напомним, что Владимир Путин 1марта в послании Федеральному собранию РФ сзаявил о созданных и успешноиспытанных уникальных образцах оружия, которое делает бессмысленным любуюсистему противоракетной обороны.