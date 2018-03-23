Во всероссийском подборе названий новейшего отечественного вооружения приняли участие почти восемь
миллионов человек. Множество людей включились в гонку
и бойко комментировали происходящее в Сети. Праздничное настроение от возможности быть причастным
к историческому событию пытались испортить киберпреступники.
Во всероссийском подборе названий новейшего отечественного вооружения приняли участие почти восемь
миллионов человек. Множество людей включились в гонку
и бойко комментировали происходящее в Сети. Праздничное настроение от возможности быть причастным
к историческому событию пытались испортить киберпреступники.
Российские военные рассказали о хакерских атаках на
сайт Минобороны в ходе финального голосования по выбору названия
новейшего российского оружия. Попытки взломать сервис производились с
территории Украины, Западной Европы и североамериканского континента.
Представители министерства заявили, что весь
последний день "состязаний" на их веб-представительство было
совершено семь DDoS-атак. Из них пять средней интенсивности и две наиболее
мощных в последний час конкурса – с 19:00 до 20:00 -, пишет "Интерфакс".
"В последние минуты голосования
пиковое количество обращений к сайту – десятки тысяч в секунду. Еще более 600
тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в
последний час в режиме реального времени", – сообщили в военные.
Несмотря на попытки сорвать
мероприятие жители России сделали свой выбор. Новейший боевой лазерный комплекс
теперь носит имя "Пересвет", российский подводный беспилотник получает название
"Посейдон", а крылатой ракете с ядерной энергоустановкой присвоили название
"Буревестник", сообщает телеканал "360", со ссылкой на "Россию 1".
Напомним, что Владимир Путин 1
марта в послании Федеральному собранию РФ сзаявил о созданных и успешно
испытанных уникальных образцах оружия, которое делает бессмысленным любую
систему противоракетной обороны.