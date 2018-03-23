Авиакомпания прокомментировала дебош певицы Любови Успенской в самолете. При этом концертный директор артистки жестко осадил пронырливых журналистов.

Авиакомпания прокомментировала дебош певицы Любови Успенской в самолете. При этом концертный директор артистки жестко осадил пронырливых журналистов.Инцидент произошел на рейсе Москва-Омск. По словам представителя авиакомпании, Любовь Успенскую попросили предъявить посадочный талон и убрать собаку в переноску. В ответ исполнительница шансона толкнула стюардессу и попыталась пройти в салон самолета, сообщают РИА Новости.Тогда в конфликтную ситуацию вмешался командир самолета. Он принял волевое решение – ссадить Успенскую с воздушного судна. На возбужденную артистку составили рапорт, взяли показания свидетелей. В авиакомпании отметили, что в результате инцидента рейс был задержан на час.Между тем пока одни представители СМИ общались с авиаперевозчиком, другие связались с концертным директором певицы. Виталий Макаров предпочел не обсуждать с журналистами произошедший в самолете скандал.Отметим, что после конфликта с экипажем и высадки с воздушного судна Любовь Успенская все же сумела добраться до Омска, просто поменяв билет. "Слушайте, дайте нам поспать и отдохнуть. Мы только прилетели. Нам вечером концерт работать!" – цитирует официального представителя артистки со ссылкой на РИА "ФАН".Ранее Любовь Успенская в беседе с репортерами РЕН-ТВ так прокомментировала конфликтную ситуацию: "Нам стюардесса перегородила дорогу – сказала, что собачку надо положить в сумочку. У нас была сумочка на руках, только она не давала нам ее открыть. В итоге я попросила другую стюардессу, так как она себя вела очень нетактично для бизнес-класса. Она тоже пошла к командиру корабля и сказала, что ее оскорбили, толкнули. Через пару минут выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете. Приехала полиция, мы вышли из самолета. Слава богу, был другой самолет. Они нам срывали концерт!"