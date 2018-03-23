Пассажиры туристического автобуса, попавшего в ДТП под Псковом, ехали из Минска на экскурсию в Санкт-Петербург.

Пассажиры туристического автобуса, попавшего в ДТП под Псковом, ехали из Минска на экскурсию в Санкт-Петербург."Граждане Белоруссии были в автобусе: 19 детей, 29 взрослых и два водителя", — сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Струго-Красненского района Псковской области.Столкновение с машиной KIA Rio произошло у населенного пункта Лудони на трассе К23 "Псков". Пострадали 13 человек: 11 пассажиров автобуса (в том числе двое детей), а также водитель и пассажир легкового автомобиля, уточнили РИА Новости в МВД.Туристы, которые не пострадали в аварии, будут доставлены в Санкт-Петербург на другом транспорте, сообщается на сайте псковского портала государственных органов. Причина аварии сейчас устанавливается.