Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер будет отозван для консультаций по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Это решение было принято лидерами стран Евросоюза, собравшимися на саммит в Брюсселе, передает РИА Новости.Покушение на Сергея Скрипаля произошло 4 марта в британском Солсбери. Лондон утверждает, что к этому причастна Россия. Москва категорически отрицает свою причастность. Из-за "дела Скрипаля" отношения между Британией и Россией резко ухудшились: из Лондона были высланы российские дипломаты, а в Москве британские дипломаты были объявлены персонами нон грата.Саммит ЕС выразил согласие с точкой зрения Лондона. Глава Евросовета Дональд Туск написал в своем Twitter, что Москва, скорее всего, ответственная за инцидент в Солсбери.#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.— Donald Tusk (@eucopresident) 22 марта 2018 г.Никаких конкретных мер выработано не было: члены саммита сошлись на том, что будут координировать свои действия по последствиям покушения на Скрипаля, исходя из ответов, которые даст относительно этого дела Россия.