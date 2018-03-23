Популярная актриса Дарья Егорова рассказала о состоянии своего экс-возлюбленного, актера Василия Степанова, прославившегося благодаря главной роли в фильме Обитаемый остров. По словам девушки, мать пытается изгнать из артиста бесов, а сам он в невменяемом состоянии звонит ей и просит о помощи.

Популярная актриса Дарья Егорова рассказала о состоянии своего экс-возлюбленного, актера Василия Степанова, прославившегося благодаря главной роли в фильме "Обитаемый остров". По словам девушки, мать пытается изгнать из артиста бесов, а сам он в невменяемом состоянии звонит ей и просит о помощи.У Дарьи Егоровой и Василия Степанова был студенческий роман. который перерос в гражданский брак. Но в итоге пара так официально и не оформила отношения. Всему виной психический недуг артиста."В 2009 году вышел фильм Федора Бондарчука "Обитаемый остров", на Василия обрушилась слава, именно эта популярность и стала катализатором обострения его психического недуга. В прошлом году он оказался в психбольнице, и его родные в разных телешоу обливали меня грязью, получая за это хорошие гонорары. Его мама, вместо того чтобы лечить сына у психиатров, пытается изгнать из него бесов. Сам Василий тоже не понимает, что он болен и ему необходимо постоянное наблюдение медиков", – рассказала Егорова.Недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Василий Степанов обратился к поклонникам за помощью в сборе средств на досъемки последней части фильма "Кто следующий? Мечтатели!", где, что интересно, он удостоился лишь эпизода.Как отметила Дарья, экс-возлюбленный никак не может оставить ее в покое. "Он и до сих пор звонит мне в невменяемом состоянии и просит помочь ему. Я, как всегда, мчусь к нему на помощь, но все оказывается пустым фарсом. Эта история нанесла мне столько ран... Степанов – мое прошлое, с которым надо достойно прощаться", – цитирует Дарью Егорову .Напомним, в апреле 2017 года Василий Степанов выпал из окна. Артист был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. По словам очевидцев, Василия никто не толкал – он упал сам.