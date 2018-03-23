Любовница настояла на том, что ему надо лечиться. Хотя за помощью к специалистам следовала обратиться уже давно.

Любовница настояла на том, что ему надо лечиться.Хотя за помощью к специалистам следовала обратиться уже давно.Николай Должанский – один из самых эксцентричных участников скандального телепроекта "Дом-2". Он славился эксцентричным поведением и исполнением рэп-композиций. Все помнят, как Коля, будучи в подпитии, публично обнажался в студии и тряс перед камерой своим большим достоинством. А на свидания он всегда приходил с бутылочкой, чтобы дойти до необходимой кондиции.Покинув программу, от пагубной привычки Должанский не избавился. Его, как говорят, и сегодня очень часто видят на вечеринках с большим количеством горячительного. Катя Богданова – очередная любовница Николая – не захотела с этим мириться и направила его в одну из престижных наркологических клиник Москвы."Коля действительно проходил курс лечения, – цитирует Катю журнал. На этом настояла именно я. Спорила с бойфрендом несколько недель. Понимаю: в последнее время он выпивал слишком много и часто не мог себя контролировать. Если сейчас не уделить внимание его здоровью, боюсь, случится беда. Я вижу в Николае будущего мужа и отца своих детей, поэтому хочу, чтобы он избавился от вредной привычки, жил долго и счастливо. Я во всем поддерживаю любимого. Уверена, у него получится побороть зависимость".Богданова уверена, что с трезвым возлюбленным отношения могут стать лучше. Хотя за помощью к специалистам следовала обратиться уже давно. Хотя останется ли в Должанском страсть к эпатажу при трезвом образе жизни – большой вопрос...