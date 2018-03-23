Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам после оглашения ЦИК окончательных результатов выборов главы государства.

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам после оглашения ЦИК окончательных результатов выборов главы государства.Он подчеркнул, что в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми сталкивается Россия, чрезвычайно важны гражданская активность, ответственность и консолидация общества.Избранный на новый срок президент отметил политическую активность россиян, напомнив, что на выборы пришли более 67% избирателей, то есть свыше 73 млн человек, - пишутЗа действующего главу государства проголосовали свыше 56 млн граждан. Более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны, — подчеркнул глава государства добавив, что считает важным обратиться и к тем, кто поддержал его кандидатуру, и в целом ко всем гражданам России.Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях. В ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся, — указал президент.Путин отметил, что в доверии россиян он видит надежды на изменения к лучшему.Нам необходим настоящий прорыв, и в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам. Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной, — сказал российский лидер, подчеркнув, что все, о чем он говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано.Мы будем создавать новые рабочие места. И наращивать эффективность нашей экономики. Повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности. Развивать инфраструктуру и социальную сферу. Образование, здравоохранение. Решать экологические и жилищные проблемы. Обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить. Об этих задачах говорил в послании. По сути, это четкий конкретный подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичны, правильны и обоснованны, — сказал Владимир Путин.Отдельно президент обратился к избирателям, проголосовавшим за других кандидатов.С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты совей страны. И у нас одна общая забота — судьба России, ее процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремления миллионов людей мы должны воплотить в развитие России. В мощное движение вперед, — сказал президент в завершении своего обращения.19 марта Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост главы государства, принимавшими участие в выборах, участие призвал объединять усилия для совместной работы.Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. По результатам голосования Владимир Путин, набравший 76,69% голосов, был переизбран на новый шестилетний срок.