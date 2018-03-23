Пять стран – членов ЕС рассматривают возможность высылки российских дипломатов. Таким образом Европейский союз намерен продемонстрировать солидарность с позицией Великобритании по делу Скрипаля.

Пять стран – членов ЕС рассматривают возможность высылкироссийских дипломатов. Таким образом Европейский союз намерен продемонстрироватьсолидарность с позицией Великобритании по "делу Скрипаля".Европа так и не нашла другого объяснения инцидента вСолсбери, кроме "длинной руки России". Ради демонстрации единства иподдержки Лондона к высылке российских дипломатов готовятся несколько членовЕС. Пока, по неподтвержденным данным, такую возможность рассматривают Франция,Польша, Эстония, Латвия и Литва, пишет британская The Guardian."Великобритания, Германия и Франция в ходе встречи вБрюсселе подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того чтоответственность за отравление Скрипалей несет Россия, нет", – приводитиздание слова своего источника. По его данным, лидеры этих государств "договорились овозможности серьезно отреагировать на подобные действия Москвы".А пока посольство России в Эстонии, к примеру, работает какобычно. "Нас еще не выслали! В сообщениях говорится не о том, что властиЭстонии последуют (примеру Лондона – Прим. ред.), а о том, что онирассматривают возможность. Мы работаем в штатном режиме", – цитируетсообщение пресс-службы диппредставительства телеканал .Как писали Dni.Ru, страны ЕС на саммите согласились с Великобританией: "весьма вероятно", что Москва причастна к отравлению в Солсбери.Итоги переговоров лидеров стран Европейского союза озвучил по окончании саммита премьер-министр Швеции. Стефан Левен заявил: принято решение отозвать посла ЕС в России. Неофициально участники встречи сообщили журналистам, что некоторые европейские столицы могут последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов.Канцлер Германии Ангела Меркель допускает "дальнейшие меры в отношении России" из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. "Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами", – сообщила канцлер. Смягчило это заявление уточнение: прежде чем прибегать к таким мерам, Берлин дождется результатов анализа вещества, использованного при нападении в Солсбери.Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили возле одного из торговых центров без сознания 4 марта. Официальный Лондон уверен, что Скрипаль отравлен веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". В Москве ответили, что проекта с подобным названием в Советском Союзе не существовало, а в обозначении системы использовали цифры.Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. Москва ответила тем же, а заодно закрыла британское консульство в Санкт-Петербурге и Британский совет.