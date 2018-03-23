Ученым удалось расшифровать ген инопланетянина. Пятнадцатисантиметровый пришелец с вытянутой головой оказался обычным ребенком с серьезными врожденными нарушениями.

Ученым удалось расшифровать ген инопланетянина.Пятнадцатисантиметровый пришелец с вытянутой головой оказался обычным ребенкомс серьезными врожденными нарушениями.Уфологи всего мира считали главными подтверждениями своихтеорий найденные в разное время тела "инопланетян". Одно из них – известный "Алешенька"из российского Кыштыма, второе – "девочка Ата".Первая находка относится к 1996 году. "Алешенька"был найден в 1996 году. Тело было уничтожено до того, как его исследованиемсмогли заняться ученые. "Ату" обнаружили в 2003 году, взаброшенной деревне в чилийской пустыне Атакама.По словам исследователей, Ата выглядит как инопланетянин нетолько снаружи, но и изнутри. Скелет похож по своему устройству и уровнюразвития на то, как выглядят кости восьмилетнего ребенка – несмотря на то, что рост мумии составляет всего 15 сантиметров, что эквивалентно размерам зародыша вутробе матери. Кроме того, она имеет всего 10 пар ребер, а не 12, как здоровыелюди, поясняет генетик из Стэнфордского университета Гарри Нолан.Ученый с коллегами еще в 2013 году расшифровал часть ДНК Аты.Они с уверенностью заявили, что останки принадлежат человеку, умершему совсемнедавно – а вовсе не инопланетянину. Однако необычный вид тела исследователиобъяснить тогда не смогли.Тем не менее, исследования продолжились. В итоге выяснилось: ребенок мог умереть внутри утробы матери на 22-й неделе развитияиз-за прогерии – преждевременного старения. Генетикам удалось обнаружить в телеоколо шести десятков генов с отрицательными изменениями. Такие мутации приводятк развитию сколиоза, нарушениям всинтезе коллагена и костной ткани, преждевременному старению. Все это совпало схарактерными чертами в облике Аты.Ученые рассчитывают, что результаты их труда не толькопомогут опровергнуть теории уфологов, но и найдут практическое применение. Помнению исследователей, они близки к пониманию механизмов, которые ведут кразвитию таких заболеваний – и, соответственно, смогут найти способ их лечения,пишет Genome Research.