Ученым удалось расшифровать ген инопланетянина.
Пятнадцатисантиметровый пришелец с вытянутой головой оказался обычным ребенком
с серьезными врожденными нарушениями.
Ученым удалось расшифровать ген инопланетянина.
Пятнадцатисантиметровый пришелец с вытянутой головой оказался обычным ребенком
с серьезными врожденными нарушениями.
Уфологи всего мира считали главными подтверждениями своих
теорий найденные в разное время тела "инопланетян". Одно из них – известный "Алешенька"
из российского Кыштыма, второе – "девочка Ата".
Первая находка относится к 1996 году. "Алешенька"
был найден в 1996 году. Тело было уничтожено до того, как его исследованием
смогли заняться ученые. "Ату" обнаружили в 2003 году, в
заброшенной деревне в чилийской пустыне Атакама.
По словам исследователей, Ата выглядит как инопланетянин не
только снаружи, но и изнутри. Скелет похож по своему устройству и уровню
развития на то, как выглядят кости восьмилетнего ребенка – несмотря на то, что рост мумии составляет всего 15 сантиметров, что эквивалентно размерам зародыша в
утробе матери. Кроме того, она имеет всего 10 пар ребер, а не 12, как здоровые
люди, поясняет генетик из Стэнфордского университета Гарри Нолан.
Ученый с коллегами еще в 2013 году расшифровал часть ДНК Аты.
Они с уверенностью заявили, что останки принадлежат человеку, умершему совсем
недавно – а вовсе не инопланетянину. Однако необычный вид тела исследователи
объяснить тогда не смогли.
Тем не менее, исследования продолжились. В итоге выяснилось: ребенок мог умереть внутри утробы матери на 22-й неделе развития
из-за прогерии – преждевременного старения. Генетикам удалось обнаружить в теле
около шести десятков генов с отрицательными изменениями. Такие мутации приводят
к развитию сколиоза, нарушениям в
синтезе коллагена и костной ткани, преждевременному старению. Все это совпало с
характерными чертами в облике Аты.
Ученые рассчитывают, что результаты их труда не только
помогут опровергнуть теории уфологов, но и найдут практическое применение. По
мнению исследователей, они близки к пониманию механизмов, которые ведут к
развитию таких заболеваний – и, соответственно, смогут найти способ их лечения,
пишет Genome Research.