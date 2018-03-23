В канадском городе Норт-Бэй продолжается чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России потерпела четвертое поражение на предварительном раунде. В десятом туре россиянки в экстра-энде потерпели поражение от команды Швеции со счетом 8:9.

В канадском городе Норт-Бэй продолжается чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России потерпела четвертое поражение на предварительном раунде. В десятом туре россиянки в экстра-энде потерпели поражение от команды Швеции со счетом 8:9.За сборную России матч провели Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Анна Сидорова (запасная). В турнирной таблице российская команда делит четвертое место с американками (по шесть побед и четыре поражения). Выход в плей-офф уже гарантировали сборные Канады, Швеции и Южной Кореи. В следующем матче россиянки 23 марта сыграют с командой Южной Кореи.По итогам предварительного раунда чемпионата мира две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды проведут дополнительные встречи за право сыграть в 1/2 финала.