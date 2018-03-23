Рост реальных доходов россиян в этом году существенно превысит уровень инфляции. С таким оптимистичным предсказанием выступил Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Рост реальных доходов россиян в этом году существеннопревысит уровень инфляции. С таким оптимистичным предсказанием выступил Институтнароднохозяйственного прогнозирования РАН.Россияне могут готовиться к существенному росту доходов. Вноминальном выражении они увеличатся на 9%, а в реальном – на 6%, дошестидесяти триллионов рублей. Таким образом рост доходов может в полтора – двараза превзойти уровень инфляции, который прогнозирует правительство.Опережающий рост благосостояния населения в Академии науксвязывают с опережающими темпами индексации зарплат. Кроме того, вырастетприбыль от предпринимательской деятельности так как восстановится потребительскийспрос населения и вырастет товарооборот.Сыграет свою роль и прогнозируемая по итогам года низкаяинфляция. Как отмечает директор Института стратегического анализа компании ФБКИгорь Николаев, рост цен уже не будет съедать проиндексированные пенсии изарплаты.напоминают, что доходы россиянсокращались четыре года подряд. Самое большое падение случилось в 2016 году – на5,8%, в 2017-м оно замедлилось до 1,7%. 2018-й, фактически, стал годом выходомиз экономического кризиса.Издание приводит мнение директора Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева. Он отмечает, что зарплаты составляют почти половину доходов населения. В прошлом году оплата труда впервые за три года увеличилась — на 3,5%. И этот процесс, по прогнозу РАН, продолжится: в 2018 году зарплаты вырастут на 11%, в 2019-м — на 7%, в 2020 году – на 7,3%.Повлияет на рост доходов россиян и профицит бюджета, которыйпо итогам этого года составит 1% ВВП. Дополнительные доходы позволятпроиндексировать зарплаты, пенсии и социальные пособия. В свою очередь, профицитубюджета способствуют структурные реформы, которые власти проводят в последниетри года: это снижение инфляции, отказ от управления валютным курсом и адаптацияк низким ценам на нефть.