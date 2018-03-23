Рост реальных доходов россиян в этом году существенно
превысит уровень инфляции. С таким оптимистичным предсказанием выступил Институт
народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Рост реальных доходов россиян в этом году существенно
превысит уровень инфляции. С таким оптимистичным предсказанием выступил Институт
народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Россияне могут готовиться к существенному росту доходов. В
номинальном выражении они увеличатся на 9%, а в реальном – на 6%, до
шестидесяти триллионов рублей. Таким образом рост доходов может в полтора – два
раза превзойти уровень инфляции, который прогнозирует правительство.
Опережающий рост благосостояния населения в Академии наук
связывают с опережающими темпами индексации зарплат. Кроме того, вырастет
прибыль от предпринимательской деятельности так как восстановится потребительский
спрос населения и вырастет товарооборот.
Сыграет свою роль и прогнозируемая по итогам года низкая
инфляция. Как отмечает директор Института стратегического анализа компании ФБК
Игорь Николаев, рост цен уже не будет съедать проиндексированные пенсии и
зарплаты.
напоминают, что доходы россиян
сокращались четыре года подряд. Самое большое падение случилось в 2016 году – на
5,8%, в 2017-м оно замедлилось до 1,7%. 2018-й, фактически, стал годом выходом
из экономического кризиса.
Издание приводит мнение директора Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева. Он отмечает, что зарплаты составляют почти половину доходов населения. В прошлом году оплата труда впервые за три года увеличилась — на 3,5%. И этот процесс, по прогнозу РАН, продолжится: в 2018 году зарплаты вырастут на 11%, в 2019-м — на 7%, в 2020 году – на 7,3%.
Повлияет на рост доходов россиян и профицит бюджета, который
по итогам этого года составит 1% ВВП. Дополнительные доходы позволят
проиндексировать зарплаты, пенсии и социальные пособия. В свою очередь, профициту
бюджета способствуют структурные реформы, которые власти проводят в последние
три года: это снижение инфляции, отказ от управления валютным курсом и адаптация
к низким ценам на нефть.