УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Леонова Максима Вадимовича, 17.10.1976 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Леонова Максима Вадимовича, 17.10.1976 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 10.09.2017.Приметы: на вид 40-42 года, рост около 174 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, лицо овальное, глаза темные.Особых примет нет.Его исчезновение может быть связано с отказом от уплаты ранее полученных им денежных кредитов.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93