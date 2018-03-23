УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Клочко Клавдию Николаевну, 16.08.1936 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Клочко Клавдию Николаевну, 16.08.1936 года рождения, жительницу г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 10.01.2008 года.Приметы: на вид 80-85 лет, рост около 155 см., среднего телосложения, лицо овальное, глаза светлые, волосы прямые, седые.Одежда не известна, носила парик.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93