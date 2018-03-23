ОМВД России по району Сокол разыскивает пропавшую без вести Орлову Ольгу Николаевну, 20.07.1953 года рождения...

ОМВД России по району Сокол разыскивает пропавшую без вести Орлову Ольгу Николаевну, 20.07.1953 года рождения, уроженку г. Москвы, которая 19 марта ушла из дома на Ленинградском шоссе и с тех пор ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 55-60 лет, рост 160-165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые вьющиеся до плеч (собраны в пучок на затылке).Была одета: пальто-пуховик светло-коричневого цвета ниже колена.Особые приметы: шрам от операции на спине (вдоль всего позвоночника).Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29