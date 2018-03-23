УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Пыхтину Раису Максимовну, 15.01.1933 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Пыхтину Раису Максимовну, 15.01.1933 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 2012 года.Приметы: на вид 80 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, волнистые.Особые приметы: отсутствие большинства зубов.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93