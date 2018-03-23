Госдума в пятницу приняла в редакции согласительной комиссии закон о запрете размещения рекламы на платежках на ЖКХ, в том числе и на обратной стороне.

Закон нижняя палата парламента приняла 23 ноября 2017 года, но спустя 6 дней его отклонил Совет федерации. 14 февраля этого года была создана согласительная комиссия, подготовившая обновленную редакцию закона, которую и одобрили депутаты.Комиссия приняла решение запретить на платежках ЖК всю коммерческую рекламу, социальная же останется. Кроме того, сохранится возможность размещения на платежках справочно-информационных материалов, передает "Интерфакс".Также Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ – он позволяет потребителям заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании. На общем собрании собственники могут принять решение о заключении прямых договоров с РСО на поставку холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, договора на вывоз мусора.РСО также могут в одностороннем порядке расторгать контракты с УК, если будет присутствовать задолженность по оплате в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.