Совокупная стоимость первой десятки самых дорогих домов Москвы составляет 6,4 миллиарда рублей.

Самый дорогой отдельно стоящий дом, который реализуется в настоящее время на вторичном рынке Москвы, расположен в КП "Поселок художников" в районе Сокол и продается за 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании Savills . Площадь дома, выполненного в стиле хай-тек, составляет 609 квадратных метров.На втором месте рейтинга – резиденция площадью 1 370 квадратных метров в Серебряном бору на берегу Москвы-реки, за нее просят 950 миллионов рублей.Третье место у еще одного дома в "Поселке художников" – его продают за 867 миллионов рублей. Дом площадью 750 квадратных метров полностью готов к проживанию.Подавляющее большинство самых дорогих объектов находится в двух знаковых столичных районах – в Серебряном бору и "Поселке художников", отмечают эксперты. Часто такие объекты реализуются в режиме закрытых продаж и не появляются на открытом рынке.