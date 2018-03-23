Николя Саркози попытался рассказать, за что сейчас находится под следствием. Экс-президент Франции дал интервью телеканалу TF1.

Николя Саркози попытался рассказать, за что сейчас находится под следствием. Экс-президент Франции дал интервью телеканалу TF1. Он заявил, что с 2004 года ни разу не видел бизнесмена Зиада Такиеддина, который якобы привозил ему ливийские деньги на финансирование президентской кампании 2007 года. Именно это обвинение стало причиной допроса, который продолжался 25 часов. Кроме того, Саркози пожаловался на то, что в участок его забрали без повестки.По итогам беседы со следователем Саркози предъявили обвинение в нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских госсредств. Сейчас он находится под наблюдением полиции, напоминает телеканал "Россия 24".