Украинские следственные изоляторы намного хуже российских. С
такими СИЗО Украине никакой евроинтеграции не видать. К такому выводу пришла Надежда
Савченко после суточного пребывания в застенках СБУ.
Украинские следственные изоляторы намного хуже российских. С
такими СИЗО Украине никакой евроинтеграции не видать. К такому выводу пришла Надежда
Савченко после суточного пребывания в застенках СБУ.
Надежду Савченко задержали 22 марта прямо в зале заседаний
Верховной рады. До позднего вечера депутата (теперь уже бывшего) допрашивали
следователи Службы безопасности Украины. Изолятор, в котором проходил допрос,
народной героине не понравился.
"Там не было ни одного угла, где бы меня не снимали. О
какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?", -
сказала Савченко журналистам, встречавшим ее у порога.
23 марта Шевченковский районный суд Киева рассмотрит вопрос
об избрании меры пресечения бывшему депутату. Как заявил генпрокурор Украины
Юрий Луценко, Савченко готовила теракты в здании Верховной Рады и государственный
переворот. Он продемонстрировал в Раде аудиозапись ее разговора с украинским
общественным деятелем Владимиром Рубаном. На записи собеседники обсуждают "переворот",
во время которого людей нужно "убирать физически".
Как пишет "Московский комсомолец", ходатайство
Главной военной прокуратуры на 60-суточный арест Савченко поступило в суд лишь
в 8.30 по киевскому времени. Дело будет слушать судья Евгений Сидоров -
известный тем, что когда-то санкционировал арест подозреваемых в расстреле
пророссийского писателя Олеся Бузины.
По данным издания, защищать Савченко будут высокоплачиваемые
киевские адвокаты Виктор Чевгуз и Дмитрий Бугай. Все расходу взял на себя член
парламентской фракции "Оппозиционный блок", владелец телеканала
NewsOne Евгений Мураев.
Защита намерена первым делом освободить Савченко из-под
ареста. Адвокаты считают, что необходимости в задержании нет: никаких уголовно
наказуемых действий Надежда не совершила и на допрос явилась добровольно.