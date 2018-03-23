Украинские следственные изоляторы намного хуже российских. С такими СИЗО Украине никакой евроинтеграции не видать. К такому выводу пришла Надежда Савченко после суточного пребывания в застенках СБУ.

Украинские следственные изоляторы намного хуже российских. Стакими СИЗО Украине никакой евроинтеграции не видать. К такому выводу пришла НадеждаСавченко после суточного пребывания в застенках СБУ.Надежду Савченко задержали 22 марта прямо в зале заседанийВерховной рады. До позднего вечера депутата (теперь уже бывшего) допрашивалиследователи Службы безопасности Украины. Изолятор, в котором проходил допрос,народной героине не понравился."Там не было ни одного угла, где бы меня не снимали. Окакой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?", -сказала Савченко журналистам, встречавшим ее у порога.23 марта Шевченковский районный суд Киева рассмотрит вопрособ избрании меры пресечения бывшему депутату. Как заявил генпрокурор УкраиныЮрий Луценко, Савченко готовила теракты в здании Верховной Рады и государственныйпереворот. Он продемонстрировал в Раде аудиозапись ее разговора с украинскимобщественным деятелем Владимиром Рубаном. На записи собеседники обсуждают "переворот",во время которого людей нужно "убирать физически".Как пишет "Московский комсомолец", ходатайствоГлавной военной прокуратуры на 60-суточный арест Савченко поступило в суд лишьв 8.30 по киевскому времени. Дело будет слушать судья Евгений Сидоров -известный тем, что когда-то санкционировал арест подозреваемых в расстрелепророссийского писателя Олеся Бузины.По данным издания, защищать Савченко будут высокоплачиваемыекиевские адвокаты Виктор Чевгуз и Дмитрий Бугай. Все расходу взял на себя членпарламентской фракции "Оппозиционный блок", владелец телеканалаNewsOne Евгений Мураев.Защита намерена первым делом освободить Савченко из-подареста. Адвокаты считают, что необходимости в задержании нет: никаких уголовнонаказуемых действий Надежда не совершила и на допрос явилась добровольно.