В Челябинске неизвестные скинули автомобиль в городской карьер.
Очевидцы уверяют, что это сделано ради смеха.
В Челябинске неизвестные скинули автомобиль в городской карьер.
Очевидцы уверяют, что это сделано ради смеха.
В соцсетях активно обсуждают фотографии искореженной машины
на дне огромной ямы. Вероятно, таким экстравагантным способом от нее избавились
хозяева.
Фотографии лежащих вверх тормашками "Жигулей" выложили в
группе "Типичный Челябинск". Автор снимков рассказал, что видел, как двое мужчин
столкнули машину в Каменный карьер городского бора. "Скинули, посмеялись и
убежали", указано над снимком.
Подписчикам не понравилась выходка автопалачей, в комментариях
появилось много негатива: "Машинку жаль";
"Отморозки"; "Думаю, что
малолетки ее угнали день назад, покатались и избавились"; "Ну так номера вон
висят, в ГИБДД фотки перешлите", – предложил один из участников дискуссии.
В Госавтоинспекции Челябинской
области заявили, что обращений от хозяина машины не поступало. "Мы установим
владельца и будем разбираться, что способствовало тому, что машина лежит в
карьере", – отметил в разговоре с Ura.ru начальник отделения пропаганды
главка Виктор Хайрулин.
Недавно Dni.Ru рассказывали, что в дежурную часть отдела
полиции города Нягани (Югра) поступил телефонный звонок от женщины, которая
заявила об угоне отечественной легковушки. Подозреваемых задержали в течение
суток. Ими оказались местные жители 22 и 16 лет, ранее не попадавшие в поле
зрения стражей порядка.
Молодые люди приметили "Оку" возле одного из
домов. Легковушка почти превратилась в сугроб, но это не смутило похитителей.
Очистив машину от снега, они разбили окно и долго пытались завести ее, но
безуспешно. Тогда воры решили толкать изделие отечественного автопрома, однако
через 400 метров выдохлись, бросили его и сбежали