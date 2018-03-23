В Челябинске неизвестные скинули автомобиль в городской карьер. Очевидцы уверяют, что это сделано ради смеха.

В Челябинске неизвестные скинули автомобиль в городской карьер.Очевидцы уверяют, что это сделано ради смеха.В соцсетях активно обсуждают фотографии искореженной машинына дне огромной ямы. Вероятно, таким экстравагантным способом от нее избавилисьхозяева.Фотографии лежащих вверх тормашками "Жигулей" выложили вгруппе "Типичный Челябинск". Автор снимков рассказал, что видел, как двое мужчинстолкнули машину в Каменный карьер городского бора. "Скинули, посмеялись иубежали", указано над снимком.Подписчикам не понравилась выходка автопалачей, в комментарияхпоявилось много негатива: "Машинку жаль";"Отморозки"; "Думаю, чтомалолетки ее угнали день назад, покатались и избавились"; "Ну так номера вонвисят, в ГИБДД фотки перешлите", – предложил один из участников дискуссии.В Госавтоинспекции Челябинскойобласти заявили, что обращений от хозяина машины не поступало. "Мы установимвладельца и будем разбираться, что способствовало тому, что машина лежит вкарьере", – отметил в разговоре с Ura.ru начальник отделения пропагандыглавка Виктор Хайрулин.Недавно Dni.Ru рассказывали, что в дежурную часть отделаполиции города Нягани (Югра) поступил телефонный звонок от женщины, котораязаявила об угоне отечественной легковушки. Подозреваемых задержали в течениесуток. Ими оказались местные жители 22 и 16 лет, ранее не попадавшие в полезрения стражей порядка.Молодые люди приметили "Оку" возле одного издомов. Легковушка почти превратилась в сугроб, но это не смутило похитителей.Очистив машину от снега, они разбили окно и долго пытались завести ее, нобезуспешно. Тогда воры решили толкать изделие отечественного автопрома, однакочерез 400 метров выдохлись, бросили его и сбежали