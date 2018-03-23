Наверняка вы уже знаете, что экс-президент Франции Николя Саркози может оказаться в тюрьме из-за того, что он якобы незаконно брал деньги на избирательную кампанию у Муаммара Каддафи. Я не знаю какие доказательства есть у французских прокуроров, однако уверен, что дело политическое, а Саркози, прямо или через посредников, действительно получал поддержку от ливийского лидера, что было большой ошибкой. И из этой ситуации нужно извлечь уроки и сделать правильные выводы.

Наверняка вы уже знаете, чтоэкс-президент Франции Николя Саркози может оказаться в тюрьме из-за того, чтоон якобы незаконно брал деньги на избирательную кампанию у Муаммара Каддафи. Яне знаю какие доказательства есть у французских прокуроров, однако уверен, чтодело политическое, а Саркози, прямо или через посредников, действительнополучал поддержку от ливийского лидера, что было большой ошибкой. И из этойситуации нужно извлечь уроки и сделать правильные выводы.На самом деле история отношенийКаддафи и Саркози – это не история отношений между Францией и Ливией. Это поучительная история про то, как коллективный Запад относится ко всем странам, которые невходят в тот самый коллективный Запад.Вот нам часто говорят, что нужнокаким-то образом выстроить отношения с Западом, улучшить эти отношения, бытьполезными Западу и получать от него инвестиции, технологии и так далее. Все круто, но давайте посмотрим на ситуацию Ливии и на то, чем обернулась дляКаддафи попытка пойти по этому пути.Каддафи, в самом прямом смысле, старался выстраивать политику хороших отношений с Западом и очень активно пытался привлечь на свою сторону влиятельных политиков. Он раздавал важные проекты в Ливиикитайским государственным компаниям в надежде на то, что в случае необходимостикитайцы будут защищать свои инвестиции. А на деле получилось иначе.Китайцыне очень громко возмущались по дипломатическим каналам во время войны в Ливии,а потом признали новое "как бы демократическое правительство" и началивести переговоры о защите своих инвестиций уже с теми, кто убил Каддафи – того человека, который эти самые инвестиции им организовал на оченьвыгодных условиях. Всем, кто надеется, что в случае необходимости китайскиеинвестиции можно будет использовать как политическую страховку, стоиточень хорошо помнить об этой истории. Это такой тонкий намек натолстые обстоятельства, связанные с тем, как сильно Лукашенко, Порошенко, да инекоторые другие постсоветские лидеры стараются привлекать китайские деньги. Инвестиции – это хорошо, но надеяться на них в политическомплане может только очень наивный политик.Каддафи не только вкладывался,причем в самом прямом смысле, в дружбу с европейскими политиками. У него были инвестиции в политиков самых разных стран – от Саркози воФранции до Тимошенко на Украине. И что? Саркози был как раз одним из тех, ктофактически способствовал военной интервенции против Ливии. Но и это еще невсе.Много раз и лично, и через дипломатов, Каддафи объяснял руководствуЕвросоюза, что именно его Ливия является барьером между миллионами потенциальныхнелегальных мигрантов и Евросоюзом. Он объяснял и ни капли не лукавил, что еслис ним что-то случится, то из Ливии в Италию и дальше в самые разныеевропейские страны направится поток нелегальных мигрантов, а вместе с ним хлынет религиозный терроризм. Всем было понятно, что прав, но кого это остановило? Каддафи былреально полезен Западу, он делал нужную для Европы вещь, он фактически работал,как защитник европейской цивилизации, но это ему никак не помогло.Да, те миллионы агрессивныхбеженцев, в рядах которых пользуются большой популярностью самые разныеэкстремистские идеи, сильно мешают европейцам, влияют на поведение избирателейв Германии, Италии, Франции и так далее. Да, Германия была на грани системногополитического кризиса из-за мигрантов, которых впустила Меркель, и которых быне было, как скорее всего не было бы сирийского кризиса, если бы не западныеинтервенции в Ираке и Ливии. И что? Да им плевать на последствия, и этоотносится ко всем, и к американским, и к британским, и к французским, и кнемецким политикам. Нельзя рассчитывать на их честность и нельзянадеяться, что они будут себя вести по законам здравого смысла.Единственный способ заставитьЗапад хоть как-то уважать чужие границы и не терять берега– это показать набор ракет "Сармат" и какой-нибудь подводныйядерный беспилотник. Показывать Западу открытость, мощную культуру, демократию,развитое гражданское общество и даже высокий уровень жизни и социальныхгарантий – бес-по-лез-но. Не работает. Попытки договоритьсяпо-хорошему – нет, попытки дать денег политикам – тоже нет. Вот поэтому, ксожалению, обновление России приходится начинать именно с обновления оружия иармии. А если мы этого не сделаем, то Россия кончит еще хуже, чем Ливия – это иесть тот опыт, который мы должны извлечь из жизни и смерти Муаммара Каддафи.