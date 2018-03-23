Жилищно-коммунальные нарушения. Надзорные органы оштрафовали ставровское муниципальное предприятие «Теплоснабжение». Контролёры вышли на место после нашего репортажа и зафиксировали недочёты в работе коммунальщиков. Напомню, жаловались жители посёлка на температуру горячей воды. По словам жителей, она была едва теплой. Тем не менее, счета людям приходили за полноценный подогрев.

23.03.2018Жилищно-коммунальные нарушения. Надзорные органы оштрафовали ставровское муниципальное предприятие Теплоснабжение. Контролёры вышли на место после нашего репортажа и зафиксировали недочёты в работе коммунальщиков. Напомню, жаловались жители посёлка на температуру горячей воды. По словам жителей, она была едва теплой. Тем не менее, счета людям приходили за полноценный подогрев. Проблема не решается годами. Причём речь не об одном доме, а о целом микрорайоне.Людмила Андреева, житель дома № 3 по ул. Школьная (съёмка от 24.01.2018): "Когда люди встают все жалуются, невозможно помыться, особенно 4 и 5 этажи".Ольга Щанова, старшая по дому № 5 по ул. Комсомольская (съёмка от 24.01.2018): "Вот в субботу, в воскресенье, чуть тёплая была даже не разбавляли мылись, перерасчёт жители требуют? Требуют, нам сказали - никакого перерасчёта."Обслуживают дома товарищества собственников недвижимости. Руководство ТСН установило в тепловом узле манометры. Приборы показывают, вода какой температуры приходит в дом. Норматив от 60 до 75 градусов. Здесь же, в лучшем случае, бывает 50-52. В основном же на 10 градусов меньше, говорят в обслуживающей организации. Такую же температуру зафиксировали и надзорные органы. Совместную проверку сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора проводили после выхода в эфир нашего репортажа. Причём посещали они несколько адресов и везде фиксировали отклонения от нормыМарина Колтунова, пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора: "За выявленные нарушения юр.лицо МУП Теплоснабжение было привлечено к административному наказанию. Был вынесен штраф в размере 20 тысяч рублей и представление об устранении причин и условий способствующих совершению правонарушений".Устранить нарушения и предоставить людям качественную коммунальную услугу МУП Теплоснабжение должны в течение месяца. Что же касается перерасчёта, то здесь надо поработать обслуживающим дома организациям. Сотрудники ТСЖ и ТСН должны фиксировать и документировать температуру горячей воды на тепловом пункте и в местах водозабора и через суд добиваться перерасчёта.Метки: ЖКХ, Ставрово, горячая вода, штраф, Роспотребнадзор, проверка, Колтунова, нарушения)