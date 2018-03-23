Корь вышла за пределы больницы. Во Владимире зафиксированы 4 новых заболевших опасной инфекцией. Трое детей жили с больным ребёнком в одном доме, а 35-летняя женщина подхватила инфекцию, пока была с малышом на лечении в больнице по другому диагнозу. У мамы не было прививки от кори. Теперь число заболевших составило 15 человек. Карантин в больнице снова продлили на 21 день, в это время врачи заново обходят всех контактировавших с заболевшими и вакцинируют тех, кто ещё не привит.

23.03.2018Корь вышла за пределы больницы. Во Владимире зафиксированы 4 новых заболевших опасной инфекцией. Трое детей жили с больным ребёнком в одном доме, а 35-летняя женщина подхватила инфекцию, пока была с малышом на лечении в больнице по другому диагнозу. У мамы не было прививки от кори. Теперь число заболевших составило 15 человек. Карантин в больнице снова продлили на 21 день, в это время врачи заново обходят всех контактировавших с заболевшими и вакцинируют тех, кто ещё не привит. Корь - инфекция, которую сложно обнаружить сразу, сыпь от болезни появляется только спустя несколько дней, а инкубационный период может доходить до 3 недель. Единственный способ остановить инфекцию - сделать прививку.Метки: медицина, вакцинация, вакцина, прививка, корь, заболевание, карантин