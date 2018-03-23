Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. Папарацци подловили влюбленных за интимным занятием.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. Папарацци подловили влюбленных за интимным занятием.Брэд Питт, еще не до конца оформивший развод с Анджелиной Джоли, вернулся к своей бывшей супруге. Об этом сообщило популярное издание Star.Журнал поместил на обложку ошеломляющее фото. На снимке бывшие возлюбленные страстно целуются, при этом Энистон обнимает Питта. По данным издания, Брэд начал тайно встречаться с Джен всего через пару недель после того, как она ушла от своего мужа Джастин Теру.Воссоединению самой милой пары Голливуда помог близкий друг Питта Джордж Клуни. Когда актер узнал о крушении брака Энистон, он решил, что это самый подходящий момент для воссоединения бывших супругов. Именно Клуни организовал первое тайное свидание, которое состоялось 3 марта. Джорд на своем авто привез поздно вечером Брэда к дому Дженнифер.Как рассказывают голливудские сплетники, бывшие супруги провели вместе прекрасный вечер, вспоминая прежние времена. Вскоре они встретились вновь. Однако доказательств этих свиданий до недавнего времени не было.Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.Дженнифер Энистон и Джастин Теру сделали официальное заявление о разводе в феврале 2018 года. Говорят, брак голливудских звезд разрушился из-за интимных записок Брэда Питта. Якобы актер присылал Дженнифер сообщения, когда та состояла в браке с Джастином.