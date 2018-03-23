Ударив пожилую женщину молотком по голове, злоумышленник похитил принадлежащий ей пакет с личными вещами и скрылся....

Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержан подозреваемый в разбойном нападении на пенсионерку.В дежурную часть ОМВД России по Красносельскому району со службы 02 поступила информация о разбое.Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный в подъезде одного из жилых домов в 1-м Красносельском переулке совершил нападение на 59-летнюю жительницу столицы. Ударив потерпевшую молотком по голове, он похитил принадлежащий ей пакет с личными вещами и скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району в Подмосковье задержан подозреваемый – 31-летний приезжий.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефонам: (495) 600-11-11; (495) 676-40-11 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60