В дежурную часть Владимирского ЛО МВД России на транспорте с заявлением о хищении денежных средств обратился 50-летний житель Нижнего Новгорода. В ходе оперативно-розыскных мероприятий ..

В дежурную часть Владимирского ЛО МВД России на транспорте с заявлением о хищении денежных средств обратился 50-летний житель Нижнего Новгорода.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам транспортной полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний житель Нижегородской области, который приехал на станцию Гороховец, где и познакомился с потерпевшим. После совместного распития спиртных напитков, молодой человек решил открыто похитить у него денежные средства. Мужчины вышли из зала ожидания на перрон железнодорожного вокзала станции Гороховец, где между ними завязалась драка, в ходе которой злоумышленник нанес несколько ударов по лицу потерпевшему и похитил у него денежные средства в размере 800 рублей.По данному факту следственным отделом Владимирского ЛО МВД Росси на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»).Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией данной статьи, является лишение свободы на срок до семи лет.