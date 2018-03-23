Злоумышленник, позвонив пожилой женщине, представился мужем ее родственницы и сообщил, что ему требуются денежные средства за непривлечение к ответственности за совершенное им ДТП...

«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 34-летнего жителя столицы по подозрению в телефонном мошенничестве в отношении двух пожилых женщин», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 78-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, и, представившись мужем ее родственницы, сообщил, что ему требуются денежные средства за непривлечение к ответственности за совершенное им ДТП. Встретившись с незнакомцем, пенсионерка отдала ему денежные средства.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлена его причастность к аналогичному противоправному деянию в отношении 66-летней женщины.Общая сумма материального ущерба, причиненного пенсионеркам, составила 300 тысяч рублей.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто пострадал от действий злоумышленника, позвонить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «02» (с мобильного телефона – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38