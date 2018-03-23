Злоумышленник разрезал электрокабель, уложенный в траншее на Новопеределкинской улице, погрузил его в автомобиль и скрылся...

Оперативники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино задержали подозреваемого в краже почти 1000 метров электрокабеля.В полицию от представителя строительно-монтажной организации поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что на Новопеределкинской улице пропал электрокабель, принадлежащий компании. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД на Солнцевском проспекте задержали подозреваемого - 27-летнего приезжего из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленник в ночное время разрезал электрокабель, уложенный в траншее на Новопеределкинской улице, погрузил его в автомобиль и скрылся. Кабель он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39