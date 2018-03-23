Злоумышленник проникал внутрь салона и тайно похищал вещи, оставленные владельцами транспортного средства, которые затем продавал, а вырученные средства использовал по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска установили причастность ранее задержанного за кражу 48-летнего мужчины к нескольким эпизодам противоправной деятельности.В ОМВД России по району Крылатское г. Москвы поступило заявление от 61-летнего москвича. Мужчина сообщил, что из принадлежащего ему автомобиля марки «Хенде Санта Фе», припаркованного на Рублевском шоссе, пропала сумка, в которой находились личные вещи, документы, кошелек с денежными средствами.В ходе работы с ранее задержанным жителем столицы сотрудники полиции установили его причастность к совершению как минимум пяти эпизодов противоправной деятельности.Как было установлено, злоумышленник, разбивая стекла автомобиля или вскрывая двери при помощи специального технического устройства, проникал внутрь салона и тайно похищал вещи, которые затем продавал, а вырученные средства использовал по своему усмотрению.По всем установленным фактам следствием территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93