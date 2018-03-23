В эти выходные важно помнить пословицу у страха глаза велики, и если в каких-то делах ваш внутренний голос начнет нашептывать разные страшные истории, то имеет смысл попросить его переключиться на что-то более позитивное.

В эти выходные важно помнитьпословицу "у страха глаза велики", и если в каких-то делах ваш внутренний голосначнет нашептывать разные страшные истории, то имеет смысл попросить егопереключиться на что-то более позитивное."Занимая пассивную позицию, самитого не замечая, мы можем принять какое-то неверное решение или, например,отказаться от чего-то, что на самом деле могло бы быть нам очень и оченьполезно. Чтобы не пойти на поводу у собственных страхов стоит попробоватьотслеживать их и специально идти туда, куда они загораживают нам путь. Задайтесебе вопрос: а какое решение я бы принял, если бы не боялся. С большой долейвероятности именно оно и будет верным", – советуетЭксперт просит обратить внимание,что здесь речь не идет о полной "безбашенности". Рациональное зерно никто неотменял, так что не стоит убеждать себя, что грипп и температура – не помехапоходу на День рождения или занятиям в спортзале. "Однако в эти дни многих можетпотянуть раздуть из мухи слона, и именно этого не стоит делать", – говоритКовалева.