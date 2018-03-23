В эти выходные важно помнить
пословицу у страха глаза велики, и если в каких-то делах ваш внутренний голос
начнет нашептывать разные страшные истории, то имеет смысл попросить его
переключиться на что-то более позитивное.
В эти выходные важно помнить
пословицу "у страха глаза велики", и если в каких-то делах ваш внутренний голос
начнет нашептывать разные страшные истории, то имеет смысл попросить его
переключиться на что-то более позитивное.
"Занимая пассивную позицию, сами
того не замечая, мы можем принять какое-то неверное решение или, например,
отказаться от чего-то, что на самом деле могло бы быть нам очень и очень
полезно. Чтобы не пойти на поводу у собственных страхов стоит попробовать
отслеживать их и специально идти туда, куда они загораживают нам путь. Задайте
себе вопрос: а какое решение я бы принял, если бы не боялся. С большой долей
вероятности именно оно и будет верным", – советует
Эксперт просит обратить внимание,
что здесь речь не идет о полной "безбашенности". Рациональное зерно никто не
отменял, так что не стоит убеждать себя, что грипп и температура – не помеха
походу на День рождения или занятиям в спортзале. "Однако в эти дни многих может
потянуть раздуть из мухи слона, и именно этого не стоит делать", – говорит
Ковалева.