Двойные стандарты и лицемерие – сущность американских СМИ. С разоблачением политики ведущих изданий выступил телеканал Fox News.

Двойные стандарты и лицемерие – сущность американских СМИ. Сразоблачением политики ведущих изданий выступил телеканал Fox News.Барак Обама, занимавший пост президента США в 2012году, поздравлял Владимира Путина с победой на выборах. Американские СМИ этоговроде бы и не заметили. А в 2018-м обрушились с критикой на ДональдаТрампа, который, как и предшественник, поздравил российского лидерас переизбранием.По мнению ведущего телеканала, это еще один пример двойных стандартов, которые американцы могут видеть каждыйдень. В случае с Трампом СМИ реагируют так, будто начался кризис в сфере национальной безопасности.Ведущий напомнил известный эпизод, когда бывшая тогдагоссекретарем Хиллари Клинтон подарила главе МИД России Сергею Лаврову "идиотскую кнопку "перезагрузки". Кнопка, само собой, не сработала,отметил журналист. Но главное происходило в другом углу зала: Барак Обама,забыв о включенном микрофоне, шушукался с Дмитрием Медведевым. "СкажитеВладимиру, что я смогу проявить большую гибкость после выборов", – говорил он. "Я передам эту информацию Владимиру", – отвечал Медведев.Помогло ли это Обаме? По мнению ведущего, 44-й президент США не справился со своей задачей "присмотреть заРоссией". Еще в 2014 году конгрессмены предупреждали главу США: "Русские идут. Они хотят оказать влияниена наши выборы, а Путин хочет посеять хаос в Соединенных Штатах и по всему миру".Однако Обама только смеялся, в том числе над кандидатом Трампом. Смешно думать, что кто-то может подстроить выборы – ни один серьезныйчеловек в это не поверит и не будет это обсуждать, заявил политик. И посоветовалобеспокоенным конгрессменам "прекратить нытье". В итоге в американские выборы, по мнению журналиста, все же вмешались.