Суд по делу Надежды Савченко может состояться сегодня, 23 марта, в Киеве.

Суд по делу Надежды Савченко может состояться сегодня, 23 марта, в Киеве. Об этом рассказал ее адвокат. Накануне Верховная рада разрешила привлечь депутата к уголовной ответственности по подозрению в подготовке теракта.Как ранее заявил генпрокурор Украины, Савченко якобы собиралась при помощи минометов и гранатометов обрушить купол в здании парламента, а потом стрелять по коллегам из автомата. В ответ подозреваемая подала жалобу на имя Порошенко. Все происходящее она назвала "сюрреализмом и политической провокацией".Если вину Савченко докажут, ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного срока, сообщает телеканал "Россия 24".