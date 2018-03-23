Дима Билан, вокруг которого поднялась шумиха, когда он опубликовал свое интимное фото, объяснил свою худобу. Популярный исполнитель дал понять, что всему виной вовсе не болезнь, а его любовь к жилистому телу.

Дима Билан, вокруг которого поднялась шумиха, когда он опубликовал свое интимное фото, объяснил свою худобу. Популярный исполнитель дал понять, что всему виной вовсе не болезнь, а его любовь к жилистому телу.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан опубликовал фотографию, на которой запечатлен висящим на турнике. Как выяснилось, артист любит физические нагрузки, но в меру. Артист предпочитает быть жилистым, а не накаченным."Поскольку считаю, что качать все тело занятие, лично для меня, не совсем нужное, как для вокалиста, и даже местами вредное, потому как забирает необходимые кислородно-дыхательные объемы у диафрагмы, и вообще, я люблю быть жилистым, а вот повисеть с дороги и подтянуться пару десятков раз – можно и нужно! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – поделился своим мнением Дима Билан.Многочисленные поклонники не оставили публикацию артиста без внимания. Они высказали свою точку зрения на этот животрепещущий вопрос. "Физические нагрузки всегда на пользу!", "а мне кажется надо все ж тебе поправится Димочка!", "дааа слишком худой!", "Тощий ппц(", "Я за вис!)", "Сможет ли Дима подтянуться", "Очень полезно повисеть! Вытягивается и встает а место позвоночник, не болит голова, исчезают защемления. Кароч, рекомендую, поддерживаю!👍" – прокомментировали слова артиста фанаты.Ранее Дима Билан попал в скандал. Певец пожаловался на недосып из-за бесконечных переездов. По всей видимости, именно этим было обусловлено появление в его ленте пикантного кадра. На фотографии популярный исполнитель запечатлен лежащим в кровати. Артист облачен в серые трусы и футболку. Собственно, именно последний предмет одежды и привлек внимание многочисленных подписчиков. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на публикацию Димы. Одни посмеялись, а другие обвинили певца в разврате.