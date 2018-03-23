Президент США Дональд Трамп в третий раз за 14 месяцев
сменил своего советника по нацбезопасности. На этот раз им стал Джон Болтон – бывший
постоянный представитель Вашингтона в ООН. В политических кругах он известен
как радикальный неоконсерватор, предпочитающий решать дела на международной
арене путем использования военной силы, а не переговоров.
Президент США Дональд Трамп в третий раз за 14 месяцев
сменил своего советника по нацбезопасности. На этот раз им стал Джон Болтон – бывший
постоянный представитель Вашингтона в ООН. В политических кругах он известен
как радикальный неоконсерватор, предпочитающий решать дела на международной
арене путем использования военной силы, а не переговоров.
Новое назначение Трампа расценили как признак грядущих
конфликтов даже в самих Соединенных Штатах. "Назначение мистера Болтона – это
приглашение к войне. Возможно, ядерной войне", – откровенно высказался в своем
Twitter бывший сотрудник администрации Джорджа Буша – младшего Ричард Пэйнтер.
В не менее алармистском тоне прокомментировала приход Болтона в Белый дом и газета Financial
Times. Издание вспомнило слова
ныне покойного американского сенатора Джесси
Хелмса, который назвал экс-представителя в ООН "одним из тех людей, с которыми можно встретить Армагеддон".
По мнению газеты, новый советник Белого дома по
нацбезопасности может резко изменить поведение Вашингтона во всех мировых
кризисах и горячих точках. Показательна и его точка зрения на отношения с
Россией. Так, в июле прошлого года в эфире телеканала Fox News он заявил, что
санкции против Москвы должны быть "исчерпывающими, всеобъемлющими и
быстрыми", чтобы она не успела предпринять необходимых действий.
Кроме того, он призвал "остановить Россию" на
Ближнем Востоке и "выдавить" ее из Сирии. Масштабные совместные военные учения Москвы и Минска
"Запад-2017", состоявшиеся в сентябре прошлого года, Болтон назвал "вызовом для НАТО".
Напомним, первым советником Дональда Трампа по национальной
безопасности был генерал-лейтенант США в отставке Майкл Флинн. Он выступал за
налаживание отношений с Москвой и укрепление сотрудничества между Россией и США
по ряду ключевых вопросов международной безопасности.
Против Флинна был
настроено большинство американской элиты, поэтому на своем посту он не
продержался и месяца. Генерала обвинили в "контактах с Москвой",
после чего он был вынужден уйти в отставку.
Вторым советником Трампа по нацбезопасности стал также
выходец из военных кругов – генерал-"ястреб" Герберт Макмастер,
выступающий за "сдерживание России". Однако их отношения с главой
Белого дома нельзя назвать безоблачными: президент и его советник имели ряд
разногласий во взглядах на отношения с Ираном и Северной Кореей.