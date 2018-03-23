Президент США Дональд Трамп в третий раз за 14 месяцев сменил своего советника по нацбезопасности. На этот раз им стал Джон Болтон – бывший постоянный представитель Вашингтона в ООН. В политических кругах он известен как радикальный неоконсерватор, предпочитающий решать дела на международной арене путем использования военной силы, а не переговоров.

Президент США Дональд Трамп в третий раз за 14 месяцевсменил своего советника по нацбезопасности. На этот раз им стал Джон Болтон – бывшийпостоянный представитель Вашингтона в ООН. В политических кругах он известенкак радикальный неоконсерватор, предпочитающий решать дела на международнойарене путем использования военной силы, а не переговоров.Новое назначение Трампа расценили как признак грядущихконфликтов даже в самих Соединенных Штатах. "Назначение мистера Болтона – этоприглашение к войне. Возможно, ядерной войне", – откровенно высказался в своемTwitter бывший сотрудник администрации Джорджа Буша – младшего Ричард Пэйнтер.В не менее алармистском тоне прокомментировала приход Болтона в Белый дом и газета FinancialTimes. Издание вспомнило слованыне покойного американского сенатора ДжессиХелмса, который назвал экс-представителя в ООН "одним из тех людей, с которыми можно встретить Армагеддон".По мнению газеты, новый советник Белого дома понацбезопасности может резко изменить поведение Вашингтона во всех мировыхкризисах и горячих точках. Показательна и его точка зрения на отношения сРоссией. Так, в июле прошлого года в эфире телеканала Fox News он заявил, чтосанкции против Москвы должны быть "исчерпывающими, всеобъемлющими ибыстрыми", чтобы она не успела предпринять необходимых действий.Кроме того, он призвал "остановить Россию" наБлижнем Востоке и "выдавить" ее из Сирии. Масштабные совместные военные учения Москвы и Минска"Запад-2017", состоявшиеся в сентябре прошлого года, Болтон назвал "вызовом для НАТО".Напомним, первым советником Дональда Трампа по национальнойбезопасности был генерал-лейтенант США в отставке Майкл Флинн. Он выступал заналаживание отношений с Москвой и укрепление сотрудничества между Россией и СШАпо ряду ключевых вопросов международной безопасности.Против Флинна былнастроено большинство американской элиты, поэтому на своем посту он непродержался и месяца. Генерала обвинили в "контактах с Москвой",после чего он был вынужден уйти в отставку.Вторым советником Трампа по нацбезопасности стал такжевыходец из военных кругов – генерал-"ястреб" Герберт Макмастер,выступающий за "сдерживание России". Однако их отношения с главойБелого дома нельзя назвать безоблачными: президент и его советник имели рядразногласий во взглядах на отношения с Ираном и Северной Кореей.