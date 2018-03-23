Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал не хотела бы
оказаться на месте Меланьи Трамп. Тем не менее, именно с ней изменял жене
нынешний президент США. И даже осмелился после интимной связи предложить ей
деньг.
Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал не хотела бы
оказаться на месте Меланьи Трамп. Тем не менее, именно с ней изменял жене
нынешний президент США. И даже осмелился после интимной связи предложить ей
деньг.
Карен Макдугал настойчиво добивалась права рассказать миру о
своей связи с Дональдом Трампом. Для этого ей даже пришлось обратиться в суд,
который и разрешил профессионалу стиля "ню" поделиться с общественностью
своими переживаниями.
Как призналась фотомодель в эфире CNN, в интервью Андерсону
Куперу, Дональд Трамп ей очень нравился. Ее покорила харизма мужчины, так что
знакомство естественно перетекло в интимную близость. Но вот то, что сделал
Трамп после секса, нежную девушку покоробило.
"После близости он пытался заплатить мне, я
действительно не знала, как принять это. Я даже не знаю, как описать выражение
моего лица. Должно быть, оно было очень грустным", – снова переживала тот неприятный
момент в прямом эфире Карен.
По словам модели, на предложение Трампа она ответила ему: "Это
не для меня. Я не такая". И Трампу, как говорит Макдугал, пришлось
признать: "О да, ты действительно особенная!".
Короткий, но бурный роман развивался в то время, когда
будущий президент США уже был женат. И эта мысль не дает Карен спокойно спать.
Чтобы успокоить совесть, модель решила извиниться перед первой леди в прямом
эфире. "Что я могу сказать, кроме как "прости"? Мне очень жаль.
Я бы не хотела, чтобы такое случилось со мной", – сказала женщина.
На вопрос ведущего, просил ли ее Трамп скрыть эту историю,
Макдугал ответила отрицательно. Дональд даже никак не отреагировал, узнав о
том, что сестра Карен в курсе ее любовной связи. Журналист сделал вывод, что
Трамп действительно "имел чувства" к модели – с чем женщина сразу же
согласилась. И призналась, что сама была влюблена в красавца Дональда.
Под конец разговора выяснилось, что никаких фотографий,
видео, смс-сообщений или других свидетельств этой любовной истории нет. По
словам Карен, когда люди любят друг друга, они не собирают на любовника "компромат".