Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал не хотела бы оказаться на месте Меланьи Трамп. Тем не менее, именно с ней изменял жене нынешний президент США. И даже осмелился после интимной связи предложить ей деньг.

Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал не хотела быоказаться на месте Меланьи Трамп. Тем не менее, именно с ней изменял жененынешний президент США. И даже осмелился после интимной связи предложить ейденьг.Карен Макдугал настойчиво добивалась права рассказать миру освоей связи с Дональдом Трампом. Для этого ей даже пришлось обратиться в суд,который и разрешил профессионалу стиля "ню" поделиться с общественностьюсвоими переживаниями.Как призналась фотомодель в эфире CNN, в интервью АндерсонуКуперу, Дональд Трамп ей очень нравился. Ее покорила харизма мужчины, так чтознакомство естественно перетекло в интимную близость. Но вот то, что сделалТрамп после секса, нежную девушку покоробило."После близости он пытался заплатить мне, ядействительно не знала, как принять это. Я даже не знаю, как описать выражениемоего лица. Должно быть, оно было очень грустным", – снова переживала тот неприятныймомент в прямом эфире Карен.По словам модели, на предложение Трампа она ответила ему: "Этоне для меня. Я не такая". И Трампу, как говорит Макдугал, пришлосьпризнать: "О да, ты действительно особенная!".Короткий, но бурный роман развивался в то время, когдабудущий президент США уже был женат. И эта мысль не дает Карен спокойно спать.Чтобы успокоить совесть, модель решила извиниться перед первой леди в прямомэфире. "Что я могу сказать, кроме как "прости"? Мне очень жаль.Я бы не хотела, чтобы такое случилось со мной", – сказала женщина.На вопрос ведущего, просил ли ее Трамп скрыть эту историю,Макдугал ответила отрицательно. Дональд даже никак не отреагировал, узнав отом, что сестра Карен в курсе ее любовной связи. Журналист сделал вывод, чтоТрамп действительно "имел чувства" к модели – с чем женщина сразу жесогласилась. И призналась, что сама была влюблена в красавца Дональда.Под конец разговора выяснилось, что никаких фотографий,видео, смс-сообщений или других свидетельств этой любовной истории нет. Пословам Карен, когда люди любят друг друга, они не собирают на любовника "компромат".