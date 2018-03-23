Открывшимися станциями Люблинско-Дмитровской линии будут пользоваться жители шести районов. Селигерская, Верхние Лихоборы и Окружная облегчат поездки по городу 450 тысячам человек, сообщил на сдаче в эксплуатацию нового участка салатовой ветки мэр Москвы Сергей Собянин.

Открывшимися станциями Люблинско-Дмитровской линии будут пользоваться жители шести районов. "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная" облегчат поездки по городу 450 тысячам человек, сообщил на сдаче в эксплуатацию нового участка салатовой ветки мэр Москвы Сергей Собянин.Торжественное открытие пассажирского движения по новому, северномуучастку Люблинско-Дмитровской ветки прошло накануне, 22 марта. Участие вцеремонии принял столичный градоначальник, который отметил, что городстановится еще комфортнее. По его словам, участок от станции"Петровско-Разумовская" до "Селигерской" улучшит транспортную доступность длясотен тысяч жителей севера города.Сергей Собянин отметил также, что на сданном в эксплуатацию отрезкесалатовой линии будут курсировать современные поезда. Сдача очередных станцийметро, подчеркнул мэр Москвы, не означает, что строительство метро на севере прекратится.Он сообщил, что уже планируется прокладка подземки дальше, до районов Лианозовои Северный.Строительство северной части Люблинско-Дмитровской линии началосьпо просьбам местных жителей в 2011 году и полностью было завершено в марте2018-го. За это время были проложены тоннели и шесть станций, которыевозводились в сложнейших горно-геологических условиях: в плывуне на средней глубине60 метров."Очень тяжелая была проходка, в основном работаливручную, были сложные геологические условия, возникали проблемы, связанные сосвобождением участков, – рассказал об условиях работы метростроевцев Собянин.– Один Петровско-Разумовский рынок чего нам стоил. Тем не менее шаг за шагом,станция за станцией мы реализовали этот сложнейший проект".После сдачи очередного участка московского метро мэр столицывручил благодарности от своего имени тем, кто сделал возможным приход подземкив новые районы города. Градоначальник отметил непростой труд людей, подарившихмосквичам новые станции. "Они героически преодолели все трудности и линиюпостроили. Спасибо им", – сказал Сергей Собянин.Напомним, запуск шести станций салатовой линии метрополитенапроводился в два этапа. В сентябре 2016 года открылся участок "Марьина Роща" —"Петровско-Разумовская" с пересадкой на станцию "Петровско-Разумовская"Серпуховско-Тимирязевской линии. В марте 2018-го открылся участок"Петровско-Разумовская" – "Селигерская", включающий также станции "Окружная" и"Верхние Лихоборы".Благодаря этому, у жителей Дмитровского и Северного районовсократилась время на дорогу к метро и время поездок по городу (примерно на 20минут). Одновременно на 15% разгрузился перегон "Петровско-Разумовская" —"Тимирязевская" серой ветки, а количество пассажиров на станции МЦК "Окружная"выросло на 10%.